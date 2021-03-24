دراستان بريطانيتان تكشفان تأثيرات مقلقة لكورونا على هذه الفئة من النساء

المواطن - متابعة

ما زالت الأبحاث والدراسات العلمية تكشف المزيد من المفاجآت بشأن فيروس كورونا المستجد وتداعياته على صحة الإنسان، ومن أحدثها ما كشفته دراستان بريطانيتان اليوم الأربعاء، بشأن الخطر المحيط بالنساء اللاتي تعافين من الإصابة بفيروس كورونا.

مشكلات طويلة الأمد:

وخلصت الدراستان البريطانيتان إلى أن النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر اللائي تعافين من كوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية طويلة الأمد بعد مغادرة المستشفى، وذلك بعدما عانت كثيرات من أعراض مستمرة مثل التعب وضيق التنفس وتشوش الدماغ.

وكشفت إحدى الدراستين أنه بعد خمسة أشهر من مغادرة المستشفى كان المتعافون من “كوفيد-19” من أصحاب البشرة البيضاء أو النساء أو من هم في منتصف العمر أو يعانون من مشكلات صحية أخرى مثل السكري وأمراض الرئة والقلب هم الأكثر شكوى من أعراض طويلة الأمد.

الخطر يُحيط بـ النساء البيض:

وقال كريس برايتلينغ، أستاذ طب الجهاز التنفسي في جامعة ليستر، والذي شارك في إعداد الدراسة: “توصلت دراستنا إلى أن من يعانون من أشد الأعراض على المدى الطويل عادة ما يكونون من النساء البيض ممن تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عامًا ويعانين من اثنين على الأقل من الأمراض المزمنة”.

التحالف العالمي لمكافحة الأمراض:

وخلصت دراسة ثانية قام بها التحالف العالمي لمكافحة الأمراض التنفسية والإصابات الناجمة عنها، إلى أن النساء دون الخمسين تزيد احتمالات إصابتهن بمشكلات صحية لاحقًا مقارنة مع الرجال وكبار السن الآخرين المشاركين في الدراسة، حتى ولو لم تكن لدى هؤلاء النساء مشكلات صحية كبيرة.

وقال الباحث توم دريك، الباحث في جامعة إدنبرة والذي شارك في إعداد الدراسة: “أصبح من الواضح بشكل كبير أن المتعافين من كوفيد-19يعانون من مضاعفات وخيمة”.

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