دعوات لدعم المنتج الوطني لرفع شعار صنع في السعودية

المواطن - سعد البحيري - الرياض

جدد العديد من المواطنين الدعم والمساندة للمنتج الوطني، تحت شعار صنع في السعودية، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة بهذا الاسم برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

دعم صنع في السعودية:

وعبر المواطنون عن دعمهم وتأييدهم لهذه المبادرة التي تليق بالشعب السعودي، مؤكدين أن المنتج الوطني يجب أن تكون له الأولوية في التسويق والدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتصدر وسم صنع في السعودية الترند السعودي خلال الساعات الأخيرة، وشارك العديد من المواطنين مقاطع فيديو لولي العهد ووزراء الاتصالات والصناعة وغيرهم من المسؤولين الذين يتحدثون عن أهمية دعم المنتج الوطني والقطاع الصناعي السعودي.

اهتمام ورعاية ولي العهد:

وتعكس مبادرة صنع في السعودية اهتمام وحرص سمو ولي العهد على دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.

مستهدفات رؤية المملكة 2030:

يُذكر أن برنامج صنع في السعودية، يُعدّ محركًا أساسيًّا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولًا إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

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