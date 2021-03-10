دورتموند وهالاند يخطفان الأنظار بـ دوري الأبطال

المواطن - مروة نبيل

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يُقدم بوروسيا دورتموند مستوى مميزًا في مباريات دوري أبطال أوروبا وسط تألق لافت من مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند الذي يُعد واحدًا من أبرز لاعبي البطولة النسخة الحالية.

دورتموند ضد إشبيلية

ولعب دورتموند ضد إشبيلية، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ليخطف أسود الفيستيفال بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وكان الفريق الألماني قد نجح في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية بنتيجة 3/2 في ذهاب دور الـ16، ما سهل مهمته في مواجهة الإياب، والتي شهدت تسجيل هالاند لهدفين ليواصل تألقه في مباريات دوري أبطال أوروبا.

بوروسيا يخطف الأنظار

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند تألقه اللافت في مباريات دوري أبطال أوروبا، وحقق رقمًا قياسيًا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، بعدما نجح في هز الشباك للمباراة رقم 34 على التوالي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

وتُعتبر هذه المرة الأولى منذ منافسات موسم 2016/ 2017 التي ينجح فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

هالاند في مباريات دوري أبطال أوروبا

ويسير هالاند بشكل مميز في مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح أول لاعب في صفوف الفريق الألماني ينجح في إحراز هدفين على الأقل خلال 4 مباريات متتالية ضمن منافسات البطولة.

وأصبح هالاند صاحب الـ20 عامًا أسرع لاعب يُسجل 20 هدفًا في تاريخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال 14 مواجهة فقط.

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