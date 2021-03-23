دونالد ترامب يمدح تويتر: قدم لي معروفًا

المواطن- متابعة

أشاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بمنصة تويتر، قائلًا إنها قدمت له معروفًا، وذلك على الرغم من حظر حسابه بشكل نهائي عليها.

من تويتر إلى البيانات الصحفية

وجاء ذلك خلال مقابلة مع Newsmax، حيث قال إنه غير نادم على الإطلاق على فقدان إمكانية الوصول إلى المنصة الأشهر التي استخدمها لسنوات، موضحًا أن طريقة الاتصال المفضلة لديه الآن باتت إصدار البيانات الصحفية، التي تمكنه من التعبير عن أفكاره بأكثر من 280 حرفًا.

وقال: بصراحة، البيانات أكثر أناقة من التغريدات، مضيفًا: أعتقد أنني أحصل على تغطية أفضل وأوسع من مجرد التغريد، كما أنه بعض التغريدات قد توقع المرء في ورطة.

وفسر ذلك قائلًا: بعض التغريدات قد تسبب لك مشكلة؛ لأنك تعيد تغريد تعليقات لبعض الأشخاص، وتكتشف لاحقًا أن عملية إعادة التغريد لم تكن موفقة.

هل يشيد دونالد ترامب منصة خاصة ؟

وكان أحد كبار مستشاري الرئيس السابق، جيسون ميلر، كشف في وقت سابق لشبكة فوكس نيوز أن دونالد ترامب يعتزم العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق منصته الخاصة، وذلك في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح بأن الرئيس السابق سيعود إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة جديدة خاصة به، من شأنها إعادة تعريف اللعبة بالكامل.

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