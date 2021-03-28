رئاسة الحرمين الشريفين تعلن تفاصيل الخطة التشغيلية لشهر رمضان

المواطن_ولاء المطرفي_مكة المكرمة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك خلال اللقاء الإعلامي السنوي، خطة تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال اللالتزام بالإجراءات الاحترازية، أولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين بفضل الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة التي أجزلت أوفر العطاء وأكبر العناية بـ ⁧‫الحرمين الشريفين‬⁩ وقاصديهما.

تعليق الاعتكاف في العشر الأواخر:

وأوضح السديس أن رئاسة شؤون الحرمين تستعد⁧‫‬⁩ لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة، مع استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف.

تخصيص المصليات

وأضاف السديس أنه سيتم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، موضحاً أنه ‏سيتم تخصيص 5 مصليات داخل ⁧‫المسجد الحرام‬⁩ بالإضافة إلى الساحة الشرقية وهي شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل , وسطح وبدروم توسعة الملك فهد بالإضافة إلى التوسعة السعودية الثالثة كاملة بساحاتها الخارجية والساحة الشرقية.

وقال السديس سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية ، ونظراً لاستمرار رفع المشربيات والحافظات‬⁩ لتوزيع مائتي ألف عبوة يومياً بالإضافة إلى تسيير قوافل ماء زمزم لجنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية.

كما جهزت الرئاسة مصليات مهيأة لذوي الإعاقة بالإضافة لدورات مياه خاصة بالساحة الشرقية، وأمام جسر أجياد، وباب الملك فهد مع توفير مترجمي بلغة الإشارة لخطبة الجمعة ولإجابة المستفتين.

ونوهت الرئاسة إلى أنه سيُسمح للشخص بإدخال تمرات للإفطار الشخصي فقط، مشيرة إلى أنه لا يوجد توزيع لوجبات السحور ولا يُسمح بإدخالها.

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