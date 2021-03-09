رئاسة الحرمين تطلق مبادرة التدريب والتأهيل القيادي النسائي

المواطن - متابعة

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أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس, مبادرة برنامج التدريب والتأهيل القيادي النسائي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

مبادرة التدريب والتأهيل القيادي النسائي

وقال السديس: تقديراً من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين تم إطلاق مبادرة “ برنامج التدريب والتأهيل القيادي النسائي” والذي من شأنه إعداد وتهيئة المتدربات ليكن على قدرٍ من الخبرة والدراية الإدارية وبما يكسبهن الكفاءة على تنفيذ الأعمال ووضع خطط العمل والارتقاء بدور الشق النسائي في المسجد الحرام بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد” وذلك تقدير من الرئاسة العامة لأهمية الكادر النسائي في تقديم الخدمات في الحرمين الشريفين.

تكريم الموظفة المتميزة

يذكر في وقت سابق أنه تم الإعلان عن جائزة لتكريم الموظفة المتميزة العاملة في الحرمين الشريفين. وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأضاف السديس: يزخر الكادر النسائي في الحرمين الشريفين بالموهبة والإبداع والعطاءات المتدفقة مع الإخلاص وروح المبادرة والانضباط في تأدية الواجبات الوظيفية مع الالتزام بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي من احتشام ومراعاة مكانة المسجد الحرام والمسجد النبوي في عملهن وتكريماً لتلك الجهود وتقديراً لها وضعت جائزة للموظفة المتميزة.

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