رئيس الأهلي يُنهي الجدل بشأن استقالته

المواطن - محمد سمعه

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حسم عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، الجدل حول رحيله عن النادي وتقديم استقالته، وذلك بعد الأزمات الأخيرة التي تعرض لها الفريق.

#الديوانيه عبدالإله مؤمنه – رئيس النادي #الأهلي :

أتمنى من أي شخص لديه القدرة و الرغبه في دعم #النادي #الأهلي فليدعمه سواء كنت موجود أو لا، و خيار الابتعاد عن رئاسة #الأهلي يتم عبر الطرق الرسميه.. و 70٪ من مشاكلنا هي مالية. pic.twitter.com/SCiOGVZyZU — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 3, 2021

وقال مؤمنة، في تصريحات لبرنامج الديوانية المذاع على القناة الرياضية السعودية: “الراقي يسير وفق منظومة، أي من خلال قوانين وزارة الرياضة والجمعية العمومية، لا يمكن فرض أي حديث افتراضي عن رحيلي عن النادي، وهذا الأمر غير صحيح”.

النادي يُعاني من أزمات مالية:

وأضاف مؤمنة: “أتمنى من أي شخص يرغب في دعم النادي أن يأتي ويدعم الفريق سواء كنت موجودًا أو لا، وإذا رأت وزارة الرياضة أو الجمعية العمومية أي شيء بخصوص الرحيل، سيكون عبر القنوات الرسمية فقط”.

وواصل رئيس الأهلي قائلًا: “70% من مشاكل النادي، هي مشاكل تتعلق بالنواحي المالية”.

أزمات عديدة بـ الأهلي:

ويُعاني الراقي، من تراجع النتائج بالإضافة لوجود حالة من الاستياء من قبل إدارة الراقي، بسبب تصريحات عمر السومة والحارس محمد العويس عن أن الأهلي لم يُقدم مهر الفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما جعل الإدارة في موقف محرج أمام الجماهير.

وفي وقت سابق، تردد اسم اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب الراقي، للانضمام لأحد أندية العاصمة؛ وذلك بسبب الأزمات التي يُعاني منها الراقي مؤخرًا.

وقدم غريب أداءً أكثر من رائع مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم أن نتائج الراقي في آخر 3 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم تكن جيدة.

وحول هذا الأمر قال الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني لـ قناة “الإخبارية” بأن غريب متبقٍّ له في عقده مع الأهلي عامان ونصف العام، ومن المستحيل التفريط فيه حاليًّا، مشيرًا إلى أن كل من تحدث عن اهتمام نادٍ عاصمي بضمه هو بعيد عن الوسط الرياضي ولا يدري اللوائح والقوانين جيدًا.

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