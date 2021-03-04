رئيس الاتحاد: قرارات الكفاءة المالية توقيتها غير موفق

المواطن - محمد سمعه

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علق أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على الأنباء التي تحدثت عن تأخر العميد في الرد على مراسلات لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة.

#الدوري_مع_وليد | أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: غير صحيح ما يقال عن تأخرنا في الرد على لجنة الكفاءة المالية.. توقيت شهادة الكفاءة المالية لم يكن موفقًا.#قناة_SBC pic.twitter.com/YJgQwi0gp4 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 3, 2021

أسباب عدم رضا العميد على القرارات:

وتحدث الحائلي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “النادي قام بالرد على كل مراسلات لجنة الكفاءة المالية، وذكرت هذا الأمر وسأذكره مجددًا، توقيت قرارات لجنة الكفاءة المالية بإصدار الشهادات، لم يكن موفقًا”.

وأضاف الحائلي: “كيف تُرسل اللجنة قرارات متعلقة بالشهادة المالية والديون، ونحن في نصف الموسم، ولم تُبلغنا بما لنا أو علينا في أول الموسم، والآن تُخبر النادي بوجود شروط أصعب للتعاقد مع لاعبين وتسجيلهم، ولكن كيف يحدث هذا الأمر، في ظل وجود أزمة مالية وديون كما قيل، وكيف سيكون شعور اللاعب عندي بالفريق، إذا تأخر راتبه في شهر 11 أو 12 وفي شهر يناير، أتعاقد مع لاعب آخر بمبلغ مالي كبير”.

وواصل رئيس الاتحاد: “بالطبع توقيت غير موفق في إصدار القرارات”.

رئيس الاتحاد يتحدث عن نهائي البطولة العربية:

وحول تحديد موعد نهائي البطولة العربية، قال الحائلي: “لا لم تُحدد حتى الآن، وأثق في المسؤولين لاختيار الوقت المناسب”.

وووجهت لجنة الكفاءة المالية إنذارات لـ4 أندية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الاتحاد، النصر، الوحدة والعين، بجانب 8 أندية من دوري الدرجة الأولى، وهم؛ التقدم، الصفا، العربي، اللواء، المجزل، بيشة وحطين.

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