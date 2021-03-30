رئيس البرلمان العربي : تعويم السفينة الجانحة يثبت للعالم كفاءة ومهنية وجدارة المصريين

المواطن - الرياض

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والتي أسفرت عن عودة حركة الملاحة الدولية إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى بالقناة.

تعويم السفينة الجانحة:

وهنّأ رئيس البرلمان العربي قيادة وحكومة وشعب مصر بهذا الإنجاز العظيم، مثمنًا الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الأزمة من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة في أقصر وقت ممكن.

أهمية قناة السويس:

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن إعادة تعويم السفينة بأيادٍ مصرية وفي هذا الوقت القياسي، رغم كافة التعقيدات الفنية التي أشارت إليها التقارير الدولية، والتي توقع بعضها أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، معربًا عن خالص شكره وعظيم تقديره لكافة السواعد المصرية التي ساهمت في حل هذه الأزمة، التي أعادت التأكيد على الأهمية الإستراتيجية الكبرى التي يحظى بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمي.

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