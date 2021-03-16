رئيس الهلال الأحمر يتفقد مشروعي إدارة التدريب والتموين الطبي الجديد بعسير

المواطن-حسن عسيري-أبها

اسمع الخبر

تفقد الدكتور جلال بن محمد العويسي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الثلاثاء، فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير؛ وذلك لمتابعة سير العمل في الإدارة العامة والمراكز الإسعافية ومشروعي إدارة التدريب والتموين الطبي الجديد.

خطة تطوير الهلال الأحمر

وقام رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بزيارة لسمو أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز حيث استمع أمير المنطقة إلى خطة تطوير هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودور الإمارة الممكن لدعم الهيئة بكل ما يتسنّى للوصول إلى أهدافها المنشودة خدمة للمواطن والمقيم وما تهدف إليه حكومتنا الرشيدة.

وقد قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر شكره لسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على ما قدم ويقدمه من تذليل للصعاب وتطوير لمنطقة عسير.

شارك الخبر







شارك الخبر