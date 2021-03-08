رئيس الوزراء التركي الأسبق: أردوغان يحول تركيا لدولة استبدادية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 دفعت تركيا إلى مزيد من الاستبداد.

وتابع أن النهج الحالي يبعد تركيا عن النموذج الأوروبي للديمقراطية والإدارة، بحسب ما نقلت صحيفة إيكاثيمرني اليونانية.

أردوغان مسؤول عن مناخ الخوف في تركيا

وشن داود أوغلو الهجوم على الرئيس التركي وحكومته، مؤكداً على أنه هو المسؤول عن بيئة المحظورات في تركيا ومناخ الخوف الذي يسود البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال: أولاً نشروا الخوف ومن ثم تحدثوا عن خطة عمل حقوق الإنسان، كيف يمكن الحديث عن خطة عمل لحقوق الإنسان في هذا المناخ من الخوف من الحكومة الاستبدادية.

كما اتهم داوود أوغلو خطة أردوغان بأنها حركة من الحكومة لتغيير الأخبار اليومية، وقال: يجب على الحكومة أن تكون واضحة في تحديد الدستور المدني الذي يتم النقاش حوله، مضيفاً: نحن نعارض بشكل أساسي دستور 12 سبتمبر (الدستور الحالي)، ومع ذلك، إذا قُلتَ إنك لا تعترف بالدستور الحالي، فيجب عليهم أولاً تحديد ما هي عناصر الدستور المدني، ومن المفيد عدم تشتيت انتباه الناس بأجندات أخرى.

تركيا واليونان

ونوه بأن المحادثات الاستكشافية مع اليونان يجب أن تستمر لكن المشاكل في بحر إيجه سوف تستمر، مضيفاً: لا يمكننا أن نتوقع التوصل إلى حل.

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