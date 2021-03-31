رئيس الوزراء الكويتي يستقبل تركي بن محمد لبحث العلاقات الثنائية

المواطن - واس

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في مكتبه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه.

علاقات ثنائية:

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري.

شارك الخبر







شارك الخبر