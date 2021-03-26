رئيس جامعة نجران: تقديم الاختبارات يعكس حرص القيادة على تعزيز المكتسبات التعليمية

المواطن - حسن عسيري - نجران

أكد رئيس جامعة نجران أ.د. فلاح بن فرج السبيعي أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك؛ هو استمرار لاهتمام القيادة – حفظها الله – ببناء الإنسان والعناية بأبناء الوطن من خلال تحقيق المكتسبات التعليمية بما يضمن النتائج الإيجابية في أداء الاختبارات.

مساعدة الطلاب والطالبات :

وأضاف د. السبيعي بأن الأمر الملكي سيسهم في مساعدة الطلاب والطالبات في الحصول على نتائج متميزة لاستمرارية الدراسة دون انقطاع.

وبين رئيس الجامعة بأننا نحظى بقيادة رشيدة وضعت من أولى اهتماماتها الاستثمار في الطاقات البشرية المتمثلة في شباب وشابات الوطن كونهم العنصر الرئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ ونظير ما أظهروه من إمكانات عالية على المستوى المحلي والدولي.

تقديم الاختبارات :

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ انطلاقًا من اهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وحرصًا منه ـ أيده الله ـ على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021 م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 /1442 هـ الموافق 22 / 4 / 2021 م.

كما تضمن الأمر الملكي أن تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك

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