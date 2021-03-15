رئيس جامعة نجران: وحدات التوعية الفكرية تسهم في ترسيخ قيم الاعتدال

المواطن-حسن عسيري-نجران

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أكد رئيس جامعة نجران، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن قرار وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، المتضمن إنشاء وحدات للتوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات، يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال ونبذ كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف من الأفكار الدخيلة والسلوكيات الخاطئة.

دور الجامعات:

وأضاف السبيعي، أن جامعة نجران كمؤسسة تعليمية عملت على تفعيل دور وحدة التوعية الفكرية وتحقيق أهدافها؛ حيث نظمت عدداً من المحاضرات التوجيهية التوعوية، وعدداً من الندوات العلمية لتعزيز الجوانب المتعلقة بالأمن الفكري، مشيراً إلى دور الجامعات في مسؤولية التوعية الفكرية للشباب وتحصينهم ضد التطرف، والمساهمة في بناء الطالب فكرياً للإلمام بتعاليم الإسلام الحقيقية السمحة.

مهارات الحوار:

ونوه رئيس الجامعة بأهمية تنمية مهارات الحوار الهادف لدى الطلاب والطالبات في تعزيز قيم الوطنية والولاء.

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