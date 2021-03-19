رئيس هيئة الأركان يصل إلى اليونان ويحضر مناورات عين الصقر 1

المواطن - الرياض

وصل رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، إلى جمهورية اليونان الصديقة، والتقى خلال الزيارة برئيس هيئة الأركان اليوناني الفريق الأول الركن كونستنتينوس فلوروس، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عين الصقر 1:

كما قام بحضور استعراض للطائرات القتالية المشاركة من أمام المنصة لمناورات تمرين “عين الصقر 1″ في قاعدة سودا الجوية والالتقاء بالمشاركين، حيث واصلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و”ميراج-2000” و”فانتوم ف-٤) طلعاتها الجوية في سماء البحر الأبيض المتوسط، لتنفيذ العديد من السيناريوهات التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي، والمناورات الجوية وتدمير أهداف أرضية.

تطوير القوات:

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بأن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين (عين الصقر 1) بجمهورية اليونان خلال الشهر الحالي تأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ودعمه غير المحدود لتطوير القوات المسلحة، وبتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

تبادل الخبرات:

وبيَّن أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان الصديقة وذلك لدعم أواصر التعاون بين قوات البلدين والتي ستساهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لكلا القوتين. معربًا عن فخره بأن تكون قواتنا المسلحة مشاركة في جميع أنحاء العالم، ومع جميع الدول الصديقة والشقيقة والكل يعلم ما لهذه التمارين من أهمية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأعرب قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن ما قدمه المشاركون من القوات الجوية الملكية السعودية سواء من طيارين أو أطقم أرضية في التمرين من جاهزية قتالية وإتقان لكل ما نفذوه من عمليات لهو مفخرةٌ تستحق إشادة الجميع، مؤكدًا أن ذلك لم يكن لولا ما تلقاه قواتنا المسلحة من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح.

حضر اللقاء ومناورات التمرين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان العامة، فيما حضره من الجانب اليوناني كبار الضباط في القوات المسلحة اليونانية.

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