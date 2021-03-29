رجاء الله السلمي: هذه شروط عودة الجماهير للملاعب

المواطن - محمد سمعه

كشف رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام عن الشروط المطبقة من أجل عودة الجماهير للملاعب الرياضية خلال الفترة المقبلة.

#رياضة_ميديا | د. رجاء الله السلمي – وكيل وزارة الرياضة للإعلام :

قرار السماح بدخول الجماهير يجسد الواقع الذي تعيشه المملكة، و الذي أتى بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا… و العودة تشترط الحصول عل حالة " محصن " الى جانب الأخذ بالاجراءات الاحترازية بالملعب. pic.twitter.com/70v6tsoLu9 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 29, 2021

وكانت وزارة الرياضة أعلنت اليوم الاثنين عن السماح للجماهير المحصنين بحضور مباراة السعودية وفلسطين غدًا الثلاثاء بنسبة 40%.

رسالة رجاء الله السلمي للجماهير

وعلق السلمي قائلًا في تصريحات لـ برنامج “رياضة ميديا” المذاع على القناة الرياضية السعودية: “قرار السماح بدخول الجماهير يجسد الواقع الذي تعيشه المملكة، والذي أتى بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا”.

وأضاف رجاء الله السلمي: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة “محصن”من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.

موعد مباراة السعودية وفلسطين

وواصل السلمي قائلًا: “نسبة حضور الجماهير ستكون 40% خلال المباريات المقبلة بداية من 17 مايو، والعودة ستكون غدًا بشكل استثنائي خلال مباراة السعودية وفلسطين”.

وستقام مباراة السعودية وفلسطين غدًا على ملعب مرسول بارك في الرياض، في تمام الثامنة والنصف مساءً.

شارك الخبر







شارك الخبر