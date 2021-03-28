رد فعل غاضب من يوسف عنبر

المواطن - محمد سمعه

أثار منع يوسف عنبر من تدريب النادي الأهلي بالموسم الحالي، استياء الأول وانضم له الناقد الرياضي غرم العمري، وذلك بعد استعانة إدارة الأهلي به عقب إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت تدريب عنبر للراقي بسبب تدريبه لنادي البكيرية بالموسم الحالي، حيث ينص التعميم على منع مدرب تدريب فريقين في نفس الموسم.

وكان غرم العمري الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد طالب بتدخل وزارة الرياضة بسبب وصفه لما حدث بأنه يحرم فرصة المدرب السعودي في التألق والظهور في منافسات دوري المحترفين.

يوسف عنبر يصف القرار بالظالم

وفي السياق ذاته، أظهر يوسف عنبر رد فعل غاضب بوصفه القرار بأنه قرار “ظالم” من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا على أن ما يحدث سيظلم المدرب السعودي ويمنع فرصه من التألق وفقًا لـ الرياضية”.

وواصل عنبر تصريحاته الغاضبة، قائلًا إن ما حدث معه بسبب القرار لم يكن ضمن اللائحة ولكنه تعميم، مضيفًا أنه كان من الممكن منحه استثناء كما حدث لأندية الهلال والشباب والنصر حيث استعانوا بمدربين من الفئات السنية دون حصولهم على شهادة “برو”.

ريجيكامب يقترب من تدريب الأهلي

وتابع عنبر قائلًا بأنه يتمنى تدخل وزارة الرياضة لتغيير التعاميم التي لا تصب في مصلحة المدرب السعودي مضيفًا أن ما حدث معه يُثبت تخلي اللجنة الفنية بالاتحاد عنه.

يذكر أن الأهلي أصبح قريبًا من تعيين المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مديرًا فنيًا للفريق الأول بعد إقالة فلادان.

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