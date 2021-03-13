رد فعل هورفات بعد إعلان مدة غياب مارتينيز النصر

المواطن - محمد سمعه

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تنفس المدرب الكرواتي ألين هورفات الصعداء، وذلك بعد الإعلان عن نوعية إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز النصر، كما تم الإعلان عن مدة غيابه كذلك.

وذكر الحساب الرسمي للنادي أن مارتينيز يُعاني من تمدد في الوتر الخلفي للركبة، وسيغيب على إثره مدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، من أجل العلاج.

مارتينيز النصر لن يغيب لنهاية الموسم:

وكان مارتينيز أخبر الجهاز الطبي لـ النصر، أنه لا يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك قبل خضوعه للفحوصات ظهر اليوم السبت.

يذكر أن مارتينيز النصر كان أُصيب أول أمس الخميس، في لقاء الأهلي والنصر بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك دون تدخل أي لاعب عليه من الأهلي، في مباراة انتهت بفوز النصر بثنائية مقابل هدف.

ويحتل النصر حاليًّا المركز السادس بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة بعد الفوز على الأهلي.

مواجهة قوية بين النصر والباطن:

وسيلعب النصر مع الباطن بالجولة الـ24 من دوري المحترفين، مساء يوم السبت المقبل، حيث يسعى العالمي للفوز، وذلك من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.

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