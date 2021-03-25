رسالة بدر المطوع للنصراويين قبل مواجهة المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

وجه بدر المطوع نجم القادسية الكويتي، ومنتخب الكويت رسالة لجماهير نادي النصر، وذلك قبل مواجهة المنتخب السعودي مساء اليوم الخميس في مباراة ودية.

“مرسول بارك” يستضيف مباراة السعودية والكويت:

ونشر المطوع صورة له وهو يتدرب على ملعب “مرسول بارك” في الرياض معقل النصر ومستضيف مباراة السعودية والكويت عبر حسابه في “تويتر”.

وعلق المطوع على صورته قائلًا: “تمرين المنتخب الكويتي على ملعب مرسول بارك، ذكرني بأجمل الذكريات مع النصر وجماهيره الأوفياء”.

وسبق لـ المطوع، اللعب في نادي قطر القطري ونادي النصر السعودي بعام 2011، كما ظهر مع الفريق الكروي الأول بنادي القادسية الكويتي بعام 2002.

مسيرة بدر المطوع مع منتخب الكويت:

وكان بدر المطوع بدأ مسيرته الدولية مع منتخب الكويت المُلقب بـ الأزرق في عام 2003، حيث شارك وقتها ببطولة كأس الخليج العربي بعام 2003.

وخلال 180 مباراة دولية سجل المطوع 56 هدفًا لمصلحة المنتخب الكويتي.

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