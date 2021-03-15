رسالة تحذير لـ النصر والاتحاد بعد قرارات شهادة الكفاءة المالية الجديدة

المواطن - محمد سمعه

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أصبح ناديا النصر والاتحاد تحت ضغط سداد الديون المستحقة عليهما، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد القرارات التي أُصدرت من وزارة الرياضة اليوم الاثنين حول هذا الأمر.

وجاءت قرارات وزارة الرياضة استكمالًا للإجراءات التي أصدرتها في يناير الماضي بخصوص منح شهادة الكفاءة المالية للأندية.

5 أندية حُرمت من شهادة الكفاءة المالية

وكانت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة حرمت الاتحاد والعالمي و 3 أندية أخرى بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من نيل شهادة الكفاءة المالية بسبب الديون المتراكمة عليهم.

وبالتالي فإن ناديي النصر والاتحاد أصبحا مطالبين بسداد كافة الديون حتى 30 أبريل المقبل، لضمان الحصول على الشهادة التي تعطي كل منهما الحق في ضم صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن الاتحاد والعالمي بحاجة لصفقات جديدة لارتباطات الموسم المقبل.

النصر الأكثر احتياجًا لإبرام صفقات جديدة

يذكر أن العالمي ظهر هذا الموسم بشكل مخيب لـ آمال جماهيره، وبالتالي فإن أصفر العاصمة سيكون الأكثر احتياجاً لإبرام صفقات جديدة، وذلك لن يتحقق إلا بنيل شهادة الكفاءة المالية.

ويحتل العالمي حاليًا المركز السادس بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، بعد الفوز على النادي الأهلي.

كما أن جماهير النصر طالبت بإقالة المدرب ألين هورفات، وتعيين مدرب آخر خلفًا له، بسبب فقدان العالمي لهويته منذ توليه قيادة الفريق في ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

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