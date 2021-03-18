رسالة حسين عبدالغني تُثبت أقدام النصر بعد أزمة بغلف وحمدالله

المواطن - محمد سمعه

ستُساهم رسالة حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، في تثبيت أقدام لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي، لمنع تشتيت تركيزهم، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بسبب تغريدات عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للعالمي.

تغريدة بغلف تثير الجدل

وكان بغلف غرد أمس الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ““ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدلله تحقيق المئوية.. مائة ألف ريال هدية من محبك، سوف يتم تسليمها لك شخصيًّا حتى لا يحدث ما حدث في مكافأة تحقيقك لهداف العالم وأضطر لدفعها مرتين”.

وحذر عبدالغني جميع اللاعبين وعشاق العالمي من الأشخاص الذين يدعون حب النصر، مطالبًا اللاعبين بالتركيز في أرضية الملعب، بعدما بدأ الفريق يستعيد توازنه مؤخرًا في دوري المحترفين، كما تأهل كذلك لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سبب غضب حسين عبدالغني

وكان حسين عبدالغني غضب من كثرة الأزمات المتتالية التي تظهر على الساحة بمجرد استفاقة العالمي والعودة لتحقيق النتائج الإيجابية.

وتدرس إدارة النصر، أولًا الطلب من لاعبي العالمي التركيز في المستطيل الأخضر، وعدم التركيز على أي شيء آخر خارج الملعب، وربما يكون الرد الثاني هو اتخاذ إجراء مع بغلف، وإسقاط عضويته على غرار ما حدث مع سعد آل مغني عضو الشرف السابق للعالمي، الذي عُرف عنه انتقاد إدارة السويكت في الكثير من المواقف.

شارك الخبر







شارك الخبر