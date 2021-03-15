رسالة غامضة من وليد الفراج بعد قضية الاتحاد والقادسية

المواطن - محمد سمعه

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رد الإعلامي وليد الفراج اليوم الاثنين عبر حسابه بـ “تويتر” برسالة غامضة تعليقًا على الانتقادات الموجهة له بسبب حديثه في قضية نادي الاتحاد والقادسية حول باقي مستحقات صفقة اللاعب هارون كمارا.

وكان بعض الجمهور انتقد الإعلامي الفراج، بسبب اعتقادهم أنه طالب من خلال قول رأيه بخصم نقاط من العميد بسبب قضية هارون كمارا، وذلك بعد دخول الاتحاد في أجواء المنافسة على لقب دوري المحترفين مع ناديي الهلال والشباب، بجانب حديثه عن قضية النصر مع القادسية، بسبب مستحقات صفقة خالد الغنام المستحقة لفارس الشرقية.

تعليق وليد الفراج

وغرد وليد الفراج قائلًا اليوم: “عقول الناس مقاسات، هناك من يفهم من أول مرة، وهناك من يفهم من عاشر مرة، المشكلة هي مع من لا يستطيع أن يعترف بأنه فهم لأنه سيتعامل مع الأمر وكأنه هزيمة، النقاش وتبادل الأفكار والمعلومات، ليس له علاقة بالكرامة، رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب”.

يذكر أن نايف آل صاحب الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، كان كشف تفاصيل مفاجئة حول قضيتي هارون كمارا وخالد الغنام مع ناديي الاتحاد والنصر على الترتيب.

21 مليون ريال مستحقات لـ القادسية

وأكد آل صاحب في تصريحات إعلامية أن نادي الاتحاد لم يتجاوب مع القادسية لدفع الـ11 مليون ريال لفارس الشرقية في مستحقات صفقة هارون كمارا، مضيفًا أن النادي لم يطلب الـ10 ملايين ريال من النصر حتى يحصل الأخير على الرخصة الآسيوية.

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