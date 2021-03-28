رسميًا .. مسلي آل معمر المرشح الوحيد لرئاسة النصر بعد استبعاد المطيري

المواطن - محمد سمعه

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن استبعاد غانم المطيري وقائمته من التنافس على رئاسة نادي النصر، وذلك بسبب عدم إرفاق الرئيس وأعضاء قائمته إقرار المسؤولية التضامنية.

قائمة المرشح الوحيد لرئاسة النصر

وأصبح مسلي آل معمر المُرشح الوحيد لرئاسة العالمي بقائمة مكونة من “عبدالله العمراني عضوًا، تركي المشيقح عضوًا، فيصل أبو ساق عضوًا، عبدالعزيز العمران عضوًا، محمد الشتوي عضوًا، منصور بن زومة عضوًا، معتز المزروع عضوًا”.

أسماء القائمة المستبعدة من رئاسة النادي

أما قائمة غانم المطيري فكانت مكونة من: “أحمد خواجة، حمد العليان، خالد الترجمي، نايف المطيري، هليل الحربي”.

وأعلن النصر عن فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية النادي بتاريخ 16/8/1442 هـ وذلك لمدة يوم واحد وذلك عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة صفوان السويكت يوم الأحد الماضي، بسبب المخالفات التي تم ارتكابها في عهده.

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