رسميًّا .. الصربي ألكسندر فيسيلينوفيتش مدربًا لـ الباطن

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الباطن- قبل قليل- عن تعاقده مع المدرب الصربي ألكسندر فيسيلينوفيتش، لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

المدرب الصربي خليفة خوسيه جاريدو:

ويأتي التعاقد مع ألكسندر فيسيلينوفيتش كخليفة للمدرب البرتغالي خوسيه جاريدو، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسباعية دون رد مساء السبت الماضي.

وسبق للمدرب ألكسندر فيسيلينوفيتش تدريب العديد من الأندية مثل نادي سودوفا الليتواني وسبارتاك سوبوتيشا الصربي ونادي فويفودينا الصربي ونادي الظفرة الإماراتي.

وكان نادي الباطن، أعلن عن إقالة المدرب خوسيه جاريدو في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي بعد الخسارة من النصر، خاصة أن الفريق السماوي يُعاني حاليًّا في جدول ترتيب دوري المحترفين.

ويحتل الفريق السماوي المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

موعد المباراة المقبلة لـ الباطن:

وسيلعب الفريق السماوي، مع الشباب بالجولة الـ25 من دوري المحترفين يوم 10 إبريل المقبل.

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