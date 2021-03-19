رسميًّا .. أحمد الفريدي يعتزل كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن أحمد الفريدي، نجم النصر والهلال السابق، اعتزاله كرة القدم اليوم الجمعة، وذلك بعد مسيرة كروية امتدت لمدة 14 سنة.

الفريدي لم يظهر مع القادسية:

وذكر سعود الصرامي، المتحدث السابق لنادي النصر، عبر “تويتر”، قبل قليل، أن الفريدي قطع عقده قصير الأجل مع القادسية وأعلن الاعتزال.

وكان القادسية أعلن يوم السبت 24 أكتوبر الماضي عن ضم الفريدي لموسم رياضي واحد قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وذكر الحساب الرسمي لـ القادسية عبر “تويتر” أن أحمد الفريدي انضم إلى الفريق لمدة موسم قادمًا من نادي مليلة الإسباني.

مسيرة أحمد الفريدي الكروية:

وسبق لـ الفريدي اللعب مع الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ثم لعب مع الاتحاد في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم مع النصر من 2014 حتى 2019، وانضم لنادي مليلة الإسباني في العام الحالي لكنه لم يستمر لفترة طويلة ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة القادسية.

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