روان بن حسين تطلق أولى أغنياتها برسالة مؤثرة للنساء

المواطن - متابعة

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خرجت المدونة الكويتية روان بن حسين، اليوم الاثنين، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، بثوب جديد أمام العالم، بعيدًا عن الإعلانات والفاشينستا، وما اعتاده المتابعون منها، لتفاجئهم بأولى أغنياتها “كان يا ما كان”، والتي حققت 300 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من إطلاقها.

وقررت روان أن تكون السند للمرأة المُعنفة في منزل زوجها من خلال هذه الأغنية، فجسَّدتها من خلال فيديو كليب للأغنية، وظهرت في مشاهد تعيدها إلى حكايتها المُثيرة، مع زوجها الليبي السابق يوسف المقريف، الذي اتّهمته بخيانتها وتعنيفها ونقل مرض تناسلي إليها بسبب تعدّد علاقاته مع النساء.

لهجة مصرية والتصوير في لبنان

واختارت روان أن تكون أغنيتها الأولى، باللهجة المصرية، وتصويرها في لبنان، وأطلقتها حصريًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وحددت يوم المرأة العالمي، ليكون تكريمًا لجميع النساء اللواتي يمررن بعلاقات بائسة، كما كان لاختياراتها.

وجاءت رغبتها بتصوير الأغنية في لبنان، لإيمانها الشديد بأنها بلد الجمال والجِبال الخضراء، على الرغم من كل الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان، والأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

في أو مافيش

دي حاجة متخصنيش

اتعودت انا مبشتكيش

ومقولش حاجة عني

كان ياما كان

كنت بحكيلك زمان

قلبي موهوم بالأمان

بعلن دلوقتي إني

بتخلى أنا عن أي حاجة كانت ربطاني بيك

والله ما هيصعب عليا الدمعة اللي ف عنيك

وبحق منا ضيعت عمري ووقت كبير عليك

بدعي يا رب أشوف في يوم اللي فيا فيك

أنا خدت إيه من حبي ليك غير إني وجعت قلبي

وجيت عليا كتير عشانك واستحملت تعبي

كان رد فعلك ضد فعلي وعنك بتدافع لي

خلصت حكايتك النهاردة وفيك فوضت أمري

مين حب مين

ومين ضحى بحياته سنين

وشوفت إحنا وصلنا لفين

بسببك ياللي قلبك مات

إنسان جديد

عايش جنبي لكن بعيد

مش ده اللي أنا حبيته أكيد

وانسى مافيش بينا حكايات

هذه هي روان بن حسين

وروان بن حسين من الفتيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، ووجه معروف للعديد من العلامات التجارية، وهي من مواليد 1996، كما أنها خرّيجة قانون من المملكة المتحدة البريطانية، ولديها اهتمامات في عالم الموضة والجمال والأزياء.

ماذا قالت روان عن الأغنية؟

وخرجت روان إلى العالم بعد طرح أغنيتها، لتكون رسالتها للنساء: “أحبي نفسك أولًا وأنت تستحقين الحب”، وعبرت عن مشاعرها وأسبابها الحقيقية وراء هذه الحالة الجديدة، مؤكدة أنه أسعد يوم في حياتها، لأنها عبرت عن كل ما في قلبها، مشيرة إلى أن الموسيقى كانت ملجأها بعد تجربة الانفصال.

وأكدت أنها ومن خلال كلماتها أرادات أن تكون السند لكل سيدة تعتقد أن عليها الاستمرار في علاقة تضر بصحتها النفسية لمجرد الخوف من نظرة المجتمع المرتبطة بالمطلّقة.

ترحيب وانتقاد

وأخيرًا فكانت التعليقات متباينة، بين الترحيب والانتقاد، فهناك من أعجبه الأداء والصوت والمشاهد التمثيلية، ولكن تلقت أيضًا انتقادات وسخرية قاسية، ونصحوها بعدم تكرار المحاولة والبقاء مع مجال الفاشينستا والإعلانات الذي تبرع فيه.

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