روتانا تستعرض فيديو “المواطن” عن بطولة المسعف العنزي

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استضاف برنامج سيدتي، الذي يبث عبر قناة روتانا خليجية، المسعف سامي العنزي الذي أنقذ حياة مصاب في حادث مروري بحفر الباطن.

إقدام ومبادرة من المسعف العنزي:

وبثت القناة مقاطع الفيديو التي نشرتها “المواطن” أثناء مقابلة المسعف الذي ذكر لـ “روتانا” أنه كان خارج أوقات عمله وأثناء توجهه لغرض عائلي برفقة أخيه شاهد سيارة اصطدمت بشاحنة من الخلف، وتجمهر حولها المارة، وعلى الفور أوقف سيارته بمكان آمن وقريب من الموقع، واتجه إلى المصاب للاطمئنان على صحته وهل يحتاج لتدخل إسعافي.

تدخل في الوقت المناسب:

وأضاف بأنه وجد المصاب فاقدًا للوعي ومحتجزًا بين ديكور السيارة والمقود، وتهشم الزجاج الأمامي عليه إثر ارتطامه بشاحنة من الخلف، وطلب من الجمهور فورًا إبلاغ الهلال الأحمر والدفاع المدني، وقام بفحص نبض المصاب وتنفسه مع فحص إصاباته، ومن ثم تقديم العلاج له وإيقاف النزيف ووضع جبيرة الكسور وإعطاؤه محلولًا لإصابات الحوادث قبل وصول الفرق الإسعافية.

وذكر سامي العنزي أن المصاب كان متغيبًا عن الوعي بسبب نزول السكر، وبعد أن طلب من الجمهور تزويده بحبيبات سكر نباتي ووضعها في فمه، تجاوب بعد ذلك معه، ليلازمه حتى وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر.

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