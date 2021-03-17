روسيا تستدعي سفيرها من واشنطن للتشاور

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية في روسيا عن استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور، حيث سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

وقالت موسكو: إنها تريد تجنب تدهور لا رجعة فيه للعلاقات مع الولايات المتحدة.

توسيع العقوبات الأمريكية على روسيا:

يأتي ذلك بعد قرار واشنطن توسيع العقوبات الأمريكية على موسكو بعد تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تدخل روسي بالانتخابات الأمريكية عام 2020 الأمر الذي اعتبرته الخارجية الروسية لن يخدم تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن قد أدرجت روسيا على قائمة “الدول المنوعة تجارة الأسلحة معها”.

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