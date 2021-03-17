روسيا: قرار بريطانيا تعزيز قدراتها النووية ضار سياسيًا

المواطن- متابعة

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم، إن قرار بريطانيا تعزيز قدراتها النووية، غير مبرر، وهو ضار سياسيًا، وهدام من وجهة نظر تعزيز الاستقرار العالمي.

وأضاف نائب الوزير: لا توجد أسباب تدعو لهذا القرار، والحجج التي قدمت لدعم هذه الخطوة كاذبة.

وتابع: تشير تصرفات لندن هذه، إلى أن تركيز النهج البريطاني في الشؤون الدولية قد تحول وانتقل نحو العبث، ويقررون على أساس أفكارهم الخاصة حول ما يحدث، وليس على أساس الوقائع الحقيقية، على حد قوله.

بريطانيا تعزز رؤوسها النووية

وفي وقت سابق تم الإعلان عن عزم بريطانيا تعزيز ترسانتها من الرؤوس النووية بأكثر من 40% .

وقالت بريطانيا في مراجعة أمنية ودفاعية إنها تواجه مخاطر من دول مسلحة نوويًا ودول نووية ناشئة ودول ترعى الإرهاب النووي، مضيفة أن ردعها النووي ضروري لضمان أمنها وأمن حلفائها.

روسيا وأسلحة الدمار الشامل

ومن جهة أخرى، فإنه وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين، وهي منظمة تُقيم مخزونات الأسلحة النووية، تمتلك روسيا الاتحادية ما يقرب من 6500 رأس حربي نووي في 2018 وترسانة من 39,967 طناً من الأسلحة الكيميائية في عام 1997.

وتُعد روسيا طرفًا في معاهدتي حظر الأسلحة البيولوجية وحظر الأسلحة الكيميائية.

ويُذكر أنه في أوائل عام 2019، كانت روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أكثر من 90% من إجمالي الأسلحة النووية في العالم والتي عددها 13,865.

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