روسيا: واشنطن أضاعت فرصة جديدة لإصلاح العلاقات

المواطن- متابعة

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لعدم قبول واشنطن عرض رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، إجراء حوار مفتوح بينه وبين نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقالت الوزارة: من دواعي الأسف أن الجانب الأمريكي لم يتجاوب مع عرض روسيا بشأن إجراء محادثة مفتوحة عبر نظام الفيديو كونفرانس مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، في يوم 19 أو 22 مارس الجاري، لمناقشة المشكلات المتراكمة في العلاقات الثنائية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي.

العلاقات الروسية الأمريكية في مأزق بسبب واشنطن

وتابعت أن الجانب الأمريكي أضاع بذلك فرصة جديدة للبحث عن مخرج من المأزق الذي وقعت فيه العلاقات الروسية الأمريكية بذنب واشنطن، مضيفًا أن المسؤولية عن ذلك تقع كليًا على الولايات المتحدة.

قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

ويأتي ذلك بعد أن سبق ورد بايدن بنعم، خلال مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية على سؤال عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي قاتلًا، كما قال إن بوتين سيدفع ثمن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ورداً على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واسعة، اقترح بوتين على بايدن إجراء حوار على الهواء مباشرة في أقرب وقت لمواصلة المناقشات بين الطرفين، عوضًا عن تبادل الانتقادات غيابيًا.

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