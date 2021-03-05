رومارينيو وأنسيلمو يخطفان الأنظار بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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ظهر الثنائي البرازيلي رومارينيو وأنسيلمو دي مورايس بشكل مميز مع الاتحاد والوحدة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رومارينيو يتألق

وشارك البرازيلي رومارينيو في جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، وقام بـ39 تسديدة على المرمى، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 85%.

وساهم تألق رومارينيو اللافت هذا الموسم، في تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

أنسيلمو يخطف الأنظار

ويُقدم أنسيلمو مستوى جيدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ويُعد من أبرز لاعبيه هذا الموسم، حيث شارك في 18 مباراة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع آخر، وقام بـ24 تسديدة على المرمى، وصنع 23 فرصة، وبلغت دقة تمريراته 79.5%، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة.

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