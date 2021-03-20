رومارينيو يفتتح التسجيل لـ الاتحاد والرائد يرد بالتعادل في 5 دقائق

المواطن - محمد سمعه

نجح البرازيلي رومارينيو، لاعب نادي الاتحاد، في افتتاح التسجيل لفريقه بالدقيقة الـ63 من عمر مباراة فريقه ضد نادي الرائد المقامة حاليًّا في بريدة.

وتمكن رومارينيو من إحراز الهدف الأول للعميد بعد تمريرة متقنة من زميله فهد المولد، ثم نجح اللاعب كريم بركاوي في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ68، مستغلًّا تمريرة بالصدر متقنة من زميله التشيلي روني فيرنانديز.

وكان الشوط الأول بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي، كما طُرد المدافع المصري أحمد حجازي لاعب العميد من اللقاء بعدما أوقف هجمة واعدة لنادي الرائد بالدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

وقبل مباراة الاتحاد والرائد، يحتل العميد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد نادي الرائد في المركز.

يذكر أن العميد كان ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة من نادي الفتح في دور الثمانية بثنائية مقابل هدف.

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