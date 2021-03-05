رومارينيو يكسر السلبية ويُحرز أول أهداف الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

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كسر نادي الاتحاد، النتيجة السلبية في مباراة الوحدة، حيث أحرز الهدف الأول للعميد من ركلة جزاء مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وتمكن رومارينيو من إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ53 من ركلة جزاء، بعد احتسابها من قبل حكم المباراة.

وكان نتيجة الشوط الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة ثم ألغاها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ولعب الاتحاد مع فريق القادسية بالجولة الـ21 من دوري المحترفين، وفاز برباعية مقابل هدف، بينما لعب الوحدة في الجولة الماضية مع فريق الباطن وخسر بثلاثية دون رد.

وتُقام مباراة العميد والوحدة حاليًّا على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “الشرائع” في مكة المكرمة.

ويحتل العميد، قبل مواجهة الوحدة المركز الثالث برصيد 35 نقطة، أما الوحدة فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

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