رومارينيو يكسر السلبية ويُحرز أول أهداف الاتحاد

كسر نادي الاتحاد، النتيجة السلبية في مباراة الوحدة، حيث أحرز الهدف الأول للعميد من ركلة جزاء مع بداية أحداث الشوط الثاني.
د52' هدف الاتحاد! ⚽#رومارينهو يفتتح التسجيل #الاتحاد 1 : 0 #الوحده#الاتحاد_الوحده
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/zKVyPlNRnR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2021
وتمكن رومارينيو من إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ53 من ركلة جزاء، بعد احتسابها من قبل حكم المباراة.
وكان نتيجة الشوط الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة ثم ألغاها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
ولعب الاتحاد مع فريق القادسية بالجولة الـ21 من دوري المحترفين، وفاز برباعية مقابل هدف، بينما لعب الوحدة في الجولة الماضية مع فريق الباطن وخسر بثلاثية دون رد.
وتُقام مباراة العميد والوحدة حاليًّا على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “الشرائع” في مكة المكرمة.
ويحتل العميد، قبل مواجهة الوحدة المركز الثالث برصيد 35 نقطة، أما الوحدة فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.
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