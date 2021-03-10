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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

2021/03/10
الساعة 10:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة الغبار يحد الرؤية - أرشيفية
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

طقس اليوم: 

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد حالة من استقرار الأجواء على معظم المناطق وارتفاع طارئ في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.


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