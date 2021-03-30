رياضيون بحفر الباطن: افتتاح مكتب لوزارة الرياضة قفزه نوعية

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعرب عدد من الرياضيين بمحافظة حفر الباطن عن شكرهم وتقديرهم لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد صدور قراره بافتتاح مكتب لوزارة الرياضة في المحافظة، الذي يرتبط به أندية الباطن وقرية العليا والعلمين والقيصومة والنعيرية.

إشادة بتأسيس مكتب لوزارة الرياضة في حفر الباطن:

وقال أول رئيس بتاريخ نادي الباطن، عبدالله بن علي المسعر وفي حديث لـ”المواطن“: “إن من أجمل الأيام يوم يرى فيه الإنسان ثمار عمل ساهم في بنائه، فاليوم وبعد مضي 46 عامًا تقريبًا على تأسيس النادي الذي عملت مع زملائي في إدارة أول مجلس له نسعد بقرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بتأسيس مكتب للرياضة بالمحافظة”.

وتابع: “ولا شك أن هذا التطور في مجال الرياضة وغيره من المجالات يأتي بعد توفيق الله بسبب ما تلقاه المحافظة كغيرها من مدن ومحافظات ومراكز السعودية من رعاية وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ومحافظة حفر الباطن وبجهود المخلصين من رجالها، وفي مقدمتهم المحافظ الأمير منصور بن محمد آل سعود تحقق لها تطور كبير، ومنها ما نراه في مجال الرياضة، وبهذه المناسبة أهنأ جميع منسوبي النادي وعلى رأسهم رئيسه ناصر الهويدي”.

تذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات:

وقدم أول كابتن بتاريخ نادي الباطن مضحي بن دغيم الشمري الشكر الجزيل للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد صدور قراره بافتتاح مكتب لوزارة الرياضة في المحافظة والشكر موصول للأمير منصور بن محمد بن سعد على جهوده في هذا الشأن وجميع الخدمات، مهنئًا جميع الرياضيين في المحافظة والأهالي جميعًا.

وأشار الشمري إلى أن “افتتاح هذا المكتب سيذلل كثيرًا من الصعوبات ويسهل الإجراءات ويسرع إنجازها، خاصة وأن المحافظة بها ناديان عريقان الباطن في الدرجة الممتازة والقيصومة في الدرجة الثانية وعلى وشك الصعود للأولى بإذن الله، فلا شك أن المكتب مهم جدًّا”.

تطوير رياضة المحافظة:

ورفع الرئيس السادس بتاريخ نادي الباطن صالح العساف الشكر لوزير الرياضة على الدعم الكبير لرياضة حفر الباطن بافتتاح مكتب لوزارة الرياضة والذي سيكون له أثر في تطوير الرياضة بالمحافظة والمحافظات والمراكز المجاورة، كما قدم شكره الجزيل لأمير المنطقة الشرقية ونائبه لجهودهما في دعم أندية المنطقة وللمحافظ لمتابعته المستمرة لكل ما يهم المحافظة.

ومن جانبه، نوه مشرف الساحة الرياضية بالمحافظة عبدالله الفهيد على “ما يحظى بِه القطاع الرياضي من اهتمام خادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين، إذ تُعتبر هذه الخطوة هي قفزة نوعيّة لرياضة المحافظة وستكون ذات بصمة إيجابيّة بإذن الله لخدمة المحافظة وأهاليها وحافزًا حقيقيًّا لرياضيي وشباب حفر الباطن لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات لخدمة دينهم ووطنهم”.

وأضاف الفهيد: “لا ننسى بأن نُقدّم شُكرنا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وللمحافظ الأمير منصور بن محمد بن سعد لِما يقومون بِه من دور بارز أيضًا في خدمة الرياضة والرياضيين، ولا ننسى بأن نُقدّم شكرنا لإخواننا الذين يعملون في مكتب الزلفي لما قاموا بِه من جهود تُذكر فتُشكر طوال السنوات السابقة، وبإذن الله سيكون هذا المكتب هو امتداد لما قاموا بِه من خدمة للرياضة والرياضيين”.

وبين لاعب القيصومة والحزم سابقًا، عبدالله خلف الدهمشي بأنه “لا يخفى على الجميع ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية في شتى المجالات؛ بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عراب الرؤية 2030 خاصة قطاع الرياضة لمعرفتهم التامة بدور الرياضة وأهميتها في المجتمع، وما افتتاح مكتب وزارة الرياضة بحفر الباطن إلا دليل على ذلك”.

وواصل الدهمشي تصريحاته قائلًا: “فشكرًا خادم الحرمين الشريفين، شكرًا ولي عهدنا الأمين؛ لما تقدمونه لأبنائكم وبناتكم، وتلبية احتياجاتهم، والشكر موصولٌ إلى المحافظ الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود؛ لحرصه على النهوض بمحافظتنا في شتى المجالات”.

ورفع الرئيس التنفيذي بنادي القيصومة حسن الجلفان نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية وأهالي القيصومة خالص الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل بعد صدور قرار بافتتاح مكتب لوزارة الرياضة في المحافظة الذي يعتبر امتدادًا لما يقدمه من نجاحات من أجل تطوير الرياضة بالمملكة وتذليل الصعاب أمام شباب المملكة لتحقيق طموحاتهم.

تلبية احتياجات شباب المحافظة:

وفي ذات السياق قال الإعلامي الرياضي طلال القطيني: “سعدنا كثيرًا بقرار افتتاح مكتب لوزارة الرياضة بالمحافظة لما سيكون له مساهمات في تطوير رياضة المنطقة ويُلبي احتياجات شبابها وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لقيادتنا الحكيمة على رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة على هذه اللفتة الكريمة التي ستساهم بالارتقاء برياضة المحافظة”.

تعزيز الشراكة مع التعليم:

ورأى مشرف التربية البدنية والأنشطة الرياضية بتعليم حفر الباطن، فايز حمدان المطيري، أن افتتاح مكتب لوزارة الرياضة في المحافظة سينعكس إيجابًا على الرياضيين بالمحافظة بشكل عام، وسيخدم بشكل خاص أندية المحافظة نادي الباطن ونادي القيصومة اللذين عانوا الكثير بمراجعة مكتب الزلفي خلال عقود من الزمن لبعد المسافة بين محافظة الزلفي وحفر الباطن.

واستكمل: “كما سيساهم المكتب بتعزيز الشراكة بين وزارة التعليم ممثلة بإدارة التعليم في المحافظة ووزارة الرياضة ممثلة بهذا المكتب للاستفادة المتبادلة بينهم في الكوادر البشرية والمنشآت الرياضية، كما نتطلع أن يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في الجانب الرياضي ومنها رفع نسبة الممارسين من 13% إلى 40% بين أفراد المجتمع”.

وتقدم المطيري بجزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دعمها اللامحدود للرياضيين في المملكة ولأمير المنطقة الشرقية ونائبه في دعمهم للرياضيين في المنطقة الشرقية ولصاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود الذي سعى جاهدًا لإبراز دور المحافظة في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي.

شارك الخبر







شارك الخبر