رينارد يستدعي محمد مران لـ معسكر المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

استدعى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول، اللاعب محمد مران مهاجم المنتخب الأولمبي ونادي النصر للانضمام لمعسكر المنتخب الأول خلال الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للأخضر أن انضمام مران لمعسكر المنتخب الأول جاء بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة سعد الشهري.

سبب استدعاء مران لـ معسكر المنتخب السعودي:

ويأتي استدعاء مران للأخضر على هامش إصابة النجم عبدالله الحمدان لاعب الهلال بفيروس كورونا، الذي سيغيب بسببه عن مباراة الكويت الودية التي تُقام مساء اليوم الخميس على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

التشكيل المتوقع للأخضر أمام الكويت:

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، زياد الصحفي، محمد البريك، عبدالإله المالكي، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، محمد كنو، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان”.

وسيستضيف ملعب “مرسول بارك” في الرياض مباراة المنتخبين، حيث تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، وسوف تُنقل على قناة Ksa Sports 1 HD.

يذكر أن منتخبي السعودية والكويت تقابلا من قبل في بطولة كأس الخليج عام 2017 وفاز المنتخب السعودي بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل للأخضر كل من سلمان المؤشر ومختار فلاتة، بينما سجل اللاعب عبدالله البريكي للمنتخب الكويتي.

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