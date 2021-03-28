رينارد يعقد مؤتمرًا صحافيًّا غدًا

المواطن - مروة نبيل

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الاثنين؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المرتقبة ضد فلسطين.

مؤتمر صحافي لـ رينارد:

ولفت موقع المنتخب السعودي الإلكتروني الرسمي، إلى أن هيرفي رينارد سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 12:30 ظهر غد الاثنين عبر الاتصال المرئي، من أجل الكشف عن تفاصيل مباراة فلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرانه الرئيسي، غدًا، استعدادًا لمباراة فلسطين على ملعب “مرسول بارك” في الرياض عند الساعة 5:45 مساء، على أن يكون التدريب مفتوحًا أمام الإعلام في أول ربع ساعة.

وعلى الصعيد الميداني، خاض المنتخب السعودي بقيادة رينارد مرانًا اليوم، وأجرى مناورة تكتيكية، وتركزت الحصة التدريبية على الكرات الثابتة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر في التصفيات الآسيوية:

ولعب الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

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