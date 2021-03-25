رينارد يكشف تشكيلة السعودية ضد الكويت

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيلة منتخب السعودية ضد الكويت في المباراة الودية التي ستنطلق، بعد قليل.

السعودية ضد الكويت

وجاء تشكيل منتخب السعودية ضد الكويت كالتالي؛ محمد العويس، حسن تمبكتي، زياد الصحفي، علي البليهي، محمد البريك، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، محمد الكويكبي وصالح الشهري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء السعودية ضد الكويت كل من؛ أمين بخاري، زيد البواردي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي الأسمري، محمد كنو، حسن العمري، سالم الدوسري، فهد المولد ومحمد مران.

وتُقام مباراة السعودية ضد الكويت على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهة فلسطين المقبلة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

أبرز أرقام الأخضر:

وخاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

وظهر لاعبو الأخضر بشكل مميز سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث استقبل المنتخب السعودي 4 أهداف حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، ونجح في هز الشباك 3 مرات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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