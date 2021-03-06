سالم الدوسري: نفذت وعدي مع الوليد بن طلال

المواطن - محمد سمعه

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أكد اللاعب سالم الدوسري، نجم الهلال، على أنه سعيد؛ لأنه نفذ وعده للأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي، وذلك بعد الفوز على الرائد بنتيجة هدفين لهدف.

سالم الدوسري – لاعب #الهلال :

وعدت الأمير الوليد بن طلال بالفوز ونفذت وعدي، وعامل الجو ساعدني في الهدف.#الهلال_الرائد pic.twitter.com/Rn26mpOdEL — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2021

وتحدث الدوسري للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “وعدت الأمير الوليد بن طلال بالفوز ونفذت وعدي، أُبارك لجماهير الهلال تحقيق هذا الفوز الصعب”.

سالم الدوسري يوضح كواليس هدفه:

وأضاف الدوسري: “لاحظت تقدم حارس الرائد، لذلك وضعت الكرة تجاهه مباشرة، والرياح ساعدتني كثيرًا على إحراز هذا الهدف، وصراحة الطرد أثر علينا لكننا نجحنا في الفوز وهذا شيء مهم”.

أحداث مباراة الهلال والرائد:

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث تميز بإهدار الفرص بين الفريقين، حيث أهدر الزعيم فرصًا تهديفية محققة عبر كل من سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وفي الشوط الثاني تمكن ياسر الشهراني من إحراز الهدف الأول لـ الزعيم بمهارة جميلة بالدقيقة الـ55 بعد اختراق ناجح في دفاعات الرائد. وعاد الرائد سريعًا وأضاف هدف التعادل عبر اللاعب كريم البركاوي من ركلة جزاء طُرد على إثرها المدافع علي البليهي. وبالوقت القاتل، سجل سالم الدوسري هدف الفوز لـ الهلال بالدقيقة الـ93 مستغلًّا خطأ قاتلًا من الحارس دوخة حارس الرائد. ولم يحدث أي جديد في المباراة لتنتهي بالفوز للزعيم بثنائية لهدف، ويُصبح رصيد الهلال 42 نقطة بالمركز الثاني خلف الشباب، بينما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة.

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