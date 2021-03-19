سامية حسن أول امرأة مسلمة ترأس دولة إفريقية

المواطن - متابعة

في شهر المرأة الذي بدأ باحتفالات العالم بيوم المرأة العالمي، لم ينته إلا وكان لها إنجاز جديد في تنزانيًا، التي توجهت إليها الأنظار، فأدت سامية حسن 61 عامًا، اليمين الدستورية رئيسة لتنزانيا، اليوم الجمعة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة دولة في القارة الإفريقية، وذلك بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي.

أول امرأة تتولى رئاسة دولة إفريقية

وسامية حسن تُعد أول رئيسة في إفريقيا مسلمة ومحجبة وكانت نائبة للرئيس، وأدَّت اليمين اليوم في قصر الرئاسة بالعاصمة التجارية دار السلام، وفقًا للدستور، الذي ينص على أن تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولي التي تبلغ خمس سنوات والتي بدأت العام الماضي بعد فوزه بولاية ثانية.

وفاة رئيس تنزانيا

وكانت أعلنت سامية الأربعاء الماضي، وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي عن عمر ناهز 61 عامًا جراء مشاكل في القلب، بعد أكثر من أسبوعين على غيابه عن ممارسة مهامه، وقالت نائبة الرئيس سامية: “ببالغ الأسى أبلغكم بأننا فقدنا اليوم 17 مارس قائدنا الشجاع، رئيس تنزانيا جون بومبي ماغوفولي”.

وأضافت أن ماغوفولي توفي في مستشفى في دار السلام بسبب “مشاكل في القلب” عانى منها خلال السنوات العشر الماضية.

من هي سامية حسن؟

ولم تكن سامية حسن التي وُلدت في 27 يناير 1960 بمنطقة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 99%، أول رئيسة لدولة إفريقية فقط، بل إنها كانت أيضًا أول نائبة لرئيس تنزانيا بعد الانتخابات العامة التي جرت عام 2015، وتم انتخابها مع الرئيس الراحل جون ماجوفولي، وأعيد انتخابهما في 2020.

بدايتها السياسية

وشغلت سامية عدَّة مناصب، فعملت في السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو في مجلس النواب في زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000، وعينت وزيرة من قبل الرئيس الزنجباري آنذاك أماني عبيد كرومي، وتم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق في عام 2010، وانضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014، وفي العام ذاته تم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.

واختارها الرئيس ماجوفولي، لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات العامة في البلاد لعام 2015، وأعيد انتخابها في عام 2020، ومثلت تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية، ومنها جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج تنزانيا.

حياتها الأسرية

ويُذكر أن سامية حسن متزوجة من حافظ أمير، وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة، ولديها ثلاثة أبناء بنات، أشهرهن ابنتها موانو حافظ أمير، فهي الوحيدة في العائلة التي اتبعت خطى والدتها سياسيًا.

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