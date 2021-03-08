سبب انسحاب مانشستر سيتي من صفقة مبابي

المواطن - محمد سمعه

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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انسحب من صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخرًا.

وقالت صحيفة ” ذا أتلتيك” البريطانية إن انسحاب السيتي من الصفقة جاء بسبب الراتب الضخم الذي ينوي مبابي الحصول عليه.

وتراجع مان سيتي عن التفكير في ضم اللاعب، بسبب أن مبابي يتقاضى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهم راتب أعلى من سقف الرواتب الموجود بـ الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يترك زعامة المدينة لليونايتد

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان خسر أمس الأحد، من مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل مان سيتي مقدمة الترتيب في الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

يذكر أن مبابي يستعد مع باريس سان جيرمان لمواجهة نادي برشلونة بعد غد الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مبابي دمر حصون برشلونة بثلاثية ذهابًا

وكان مبابي تألق بشكل لافت في مباراة الذهاب ضد برشلونة، حيث سجل “هاتريك” في المباراة التي أُقيمت يوم 16 فبراير الماضي على ملعب “الكامب نو” معقل فريق برشلونة في إسبانيا.

يذكر أن مبابي كان تُوج مع المنتخب الفرنسي بلقب مونديال 2018 الذي أُقيم في الأراضي الروسية، حيث فازت فرنسا في النهائي على المنتخب الكرواتي.

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