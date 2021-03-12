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سبب رحيل كارتيرون عن التعاون
بعد فسخ التعاقد بالتراضي

سبب رحيل كارتيرون عن التعاون

2021/03/12
الساعة 1:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سبب رحيل كارتيرون عن التعاون كارتيرون
المواطن - مروة نبيل

أثار رحيل المدير الفني لفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون العديد من التساؤلات، خاصة أنه يسير بشكل مميز مع سكري القصيم.

سبب رحيل كارتيرون

وأعلن نادي التعاون، مساء أمس الخميس، عن رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، حيث تم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء سبب فسخ التعاقد مع كارتيرون نظرًا لارتفاع راتبه الشهري؛ والذي يصل إلى 150 ألف دولار شهريًا، ما دفع إدارة النادي للاتفاق معه على الرحيل، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان نادي الزمالك المصري قد أعلن رسميًا عن عودة المدير الفني الفرنسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد رحيله عن التعاون، ووجه الشكر إلى مدربه الصربي باتشيكو.

كارتيرون
المدرب الفرنسي – المصدر spl

التعاون في دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على نظيره أبها بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL


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