سبب سقوط موسى ديمبيلي المفاجئ في تدريبات أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب الفرنسي موسى ديمبيلي نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الرعب لزملائه في التدريبات بعد أن سقط مغشيًا وبمفرده دون تدخل أي لاعب عليه في التدريبات.

وسقط ديمبيلي بصورة مرعبة، جعلت جميع من في أرض الملعب يهرعون إليه لإنقاذه، وحاول زملاؤه مساعدته على وضع لسانه بالمكان الصحيح في الفم، اعتقادًا أنه أُصيب ببلع في اللسان.

موسى ديمبيلي لا يُعاني من أي مرض خطير

وقالت صحيفة دايلي ميل “البريطانية” إنه بعد إخضاع ديمبيلي للفحوصات الطبية تبين أنه ليس مصابًا بمرض خطير، ولكنه عانى فقط من انخفاض في ضغط الدم، تسبب له في حالة الإغماء التي تعرض لها.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن ديمبيلي قاد سيارته بمفرده إلى منزله بعد خضوعه للفحوصات الطبية كدليل على عدم إصابته بأي مرض خطير، أو تدهور حالته الصحية.

ديمبيلي يلعب مع الأتلتيكو معارًا لنهاية الموسم

يذكر أن موسى ديمبيلي كان انضم لنادي أتلتيكو مدريد في يناير 2021 ولمدة 6 أشهر، حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من نادي ليون الفرنسي على سبيل الإعارة، وذلك بعد فسخ اللاعب الإسباني دييغو كوستا لعقده مع الأتلتيكو.

وكان أتلتيكو مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد الخسارة أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان تألق مع نادي سيلتيك الاسكتلندي، قبل الانضمام لنادي ليون.

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