سبب غياب عبدالله الحمدان عن مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

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غاب النجم عبدالله الحمدان عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، اليوم الاثنين؛ بسبب معاناته من إصابة.

عبدالله الحمدان يغيب:

وتواجد عبدالله الحمدان في عيادة مستشفى المملكة بمقر نادي الهلال؛ بسبب شعوره بآلام في عضلات أسفل البطن، حيث سيجري فحوصات طبية على موضع إصابته، مساء يوم غد الثلاثاء، من أجل الوقوف على حالته.

ويأمل الجهاز الفني بنادي الهلال في أن تكون إصابة عبدالله الحمدان بسيطة، والاستعانة به في مباريات الفريق الأول لكرة القدم المقبلة، خاصة أنه يسعى لتجهيز جميع اللاعبين لمواصلة الانتصارات، أملًا في خطف الصدارة من نادي الشباب.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

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