سبب قد يمنع المدرب الفرنسي المؤقت من قيادة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال النادي الأهلي يُعاني من الصدمة تلو الأخرى، وذلك بعد إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش أول أمس الأربعاء، من قيادة الفريق الكروي الأول بـ الراقي.

يوسف عنبر لن يدرب الأهلي !

وكان مجلس إدارة الراقي قرر تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر مؤقتًا لتدريب الفريق الأول، ولكن بسبب تدريبه لنادي البكيرية بالموسم الحالي، فلن يُسمح له بقيادة الراقي بالموسم الحالي أيضًا.

وبعد أن ذكر الإعلامي وليد سعيد عبر “تويتر” أن الفرنسي فيصل قورمي “مساعد مدرب فئة الناشئين” يقود تدريبات الأهلي حتى يتم التعاقد مع مدرب الفريق الأول”، يبدو أنه لن يقود الراقي أيضًا خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي مشعل العتيبي فإن المدرب قورمي ليس لديه شهادة البرو في التدريب، التي تسمح له بتدريب الفريق الأول في أي نادٍ، مما يعني أنه لن يقود الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بالمباريات المتبقية من الموسم الحالي.

الفتح يزيد أوجاع الأهلي:

وكان الراقي، خسر برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.

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