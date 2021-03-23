سرور: النصر توج بـ18 لقبًا أمام الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن العالمي نجح في التتويج بـ18 بطولة أمام فرق الهلال، واصفًا إياه بالإنجاز غير المسبوق.

سرور يتغنى ببطولات النصر ضد الهلال

وقال هاشم سرور: “تاريخ النصر ذهب وبطولات.. هل تعلم بأن نادي النصر العالمي حسم 18 بطولة من أمام الهلال.. إنجاز غير مسبوق وهذا يدل على أن العالمي اسم على مسمى.. ما أعظمك يا نصر”.

ونشر سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة تظهر النهائيات بين الفريقين، وعلق قائلًا: “هي شهادة لله وما ذكرت إلا الحقيقة وللتاريخ حتى تصل للأجيال وتعرف مكانة ناديها الحقيقية”.

وأضاف نجم العالمي السابق قائلًا: “لمن يسأل عن كأس الشهداء هي بطولة رسمية سلمت من يد سيدي الملك سلمان حفظه الله وأقيمت هذه البطولة سنتين، الأولى عام 1388 وفاز فيها الشباب، الثانية عام 1389 وفاز فيها النصر“.

حل إدارة صفوان السويكت

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الرياضة عن حل مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي رسميًّا، اعتبارًا من يوم أمس الاثنين.

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