سرور لـ بغلف: أتمنى أن لا يقف دعمك للنصر

المواطن - مروة نبيل

علق نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور على قرار عضو الشرف الذهبي للنادي، عبدالعزيز بغلف بالابتعاد عن العالمي.

سرور يُعلق على ابتعاد بغلف

وقال هاشم سرور عن ابتعاد عبدالعزيز بغلف: “لن نقول وداعًا لأن النصر يحتاج كل رجاله الداعمين وجماهيره المخلصين أتمنى أن لا يقف دعمك عن النصر والاختلاف اليوم لا بد أن يحل غدًا لأجل النصر ولمصلحة النصر”.

وتابع سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “نصيحة لمن لا يعرف المعنى الحقيقي لعضو داعم بالملايين، لأننا في عصر انقراض الأعضاء الداعمين ولا يوجد منهم إلا القِلة.. نصيحة”.

عضو شرف النصر يُثير الجدل

وكان عضو الشرف النصراوي قد أكد أن نجم العالمي، عبدالرزاق حمدالله لم يستلم المكافأة المالية التي قدمها له، قبل أن يرد المهاجم المغربي عبر “تويتر”، ويؤكد الحصول عليها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى عبدالعزيز بغلف الجدل الذي أُثير، وأكد أنه وقف مع الكيان دون التطلع لأي منصب، ودافع عنه ودعمه، معتذرًا إذا تم فهم طريقته بشكل خاطئ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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