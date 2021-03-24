سرور: لن يرأس النصر شخصٌ إلا بموافقة خالد بن فهد

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن رئيس مجلس إدارة العالمي الجديد، سيكون بموافقة عضو شرف النادي، الأمير خالد بن فهد.

سرور: رئيس النصر الجديد سيكون بموافقة بن فهد

وقال هاشم سرور: “لن يرأس النصر رئيس (إلا) بموافقة الرمز خالد بن فهد خذوها مني.. وكل من يقول إنه سيترشح دون المرور على الرمز والداعمين هدفه الشهرة حتى لأيام!!”.

ووجه نجم النصر السابق الشكر لداعمي العالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الله يخلي لنا ابن الفهد وكل الداعمين للنصر المشيقح، الوليد، المالك، بغلف، تركي ونايف وإخوانهم وأبو عبدالله طلال الرشيد”.

حل إدارة السويكت والدخيل رئيسًا مكلفًا رسميًّا:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر رسميًّا، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن ترشح صالح الأطرم ومنصور البلوي لرئاسة مجلس إدارة النادي، قبل أن يحسم كل منهما موقفه رسميًّا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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