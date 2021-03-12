سرور يوجه نصيحة ذهبية لنجم النصر

المواطن - مروة نبيل

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وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور نصيحة خاصة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، خالد الغنام.

سرور ينصح نجم النصر

ونشر هاشم سرور صورة خالد الغنام عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “معلومة.. هل تعلم بأن العمر الافتراضي لتوهج النجم الصغير غير المحافظ في النوم والتمارين لا تزيد عن 3 إلى 4 سنوات بالكثير”.

وتابع نجم نادي النصر السابق، تغريدته قائلًا: “ومن بعدها حتى لو حاول الاهتمام والانضباط فلن يعود نجمًا كما بدأ.. نصيحة تعتبر من ذهب لمن يفهمها ويعمل بها”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الغنام، وقال “منادي”: ” هدي يا كابتن هاشم، الفريق بالكامل حصل له دروب فطبيعي خالد ينزل مستواه ولا نجعل السهر عذرًا، كانت هناك مشاكل كثيرة في الفريق، ومتى عاد الفريق لمستواه بالكامل تجد جميع اللاعبين في مستواه الجيد”.

ورد هاشم سرور على هذه التغريدة قائلًا: “مشكلة أن تتكلم دون معرفه أو دراية.. أنا لا أتكلم عن دروب أتكلم عن مستقبل لاعب صغير أمامه مستقبل وأمامه مخاطر!!”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

وحل نادي النصر ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 2/1.

ورفع العالمي رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي تراجع إلى المركز الخامس.

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