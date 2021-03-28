سرور يُشيد بثنائية سامي النجعي وحمدالله

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، بثنائية سامي النجعي والمغربي عبدالرزاق حمدالله مع العالمي، مؤكدًا أنها في صالح الفريق.

سرور يُشيد بتفاهم سامي النجعي وحمدالله:

وعلق هاشم سرور على ثنائية النصر الهجومية، قائلًا: “سامي النجعي دخل مرحلة التفاهم والانسجام مع حمدالله في تحركهم داخل الـ18 وخارجه، وهذا التفاهم غالبًا ما ينتج عن هدف سامي يجيد اخذ المواقع بطريقة ذكية جدًّا”.

وواصل نجم العالمي السابق إشادته بالثنائي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وهذا بالطبع في صالح النصر أتمنى التوفيق للنجم سامي النجعي وحمدالله وكل من ارتدى تيشيرت النصر”.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز على نظيره الباطن في الجولة الـ24 بسباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة ضمك في الجولة الـ25، يوم 9 إبريل المقبل.

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